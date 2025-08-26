La Municipalidad entregó la Tarjeta TAIS a 100 nuevos beneficiarios

Se trata de vecinos sin ningún tipo de beneficio social provincial o nacional que, a partir de ahora, recibirán una ayuda mensual. Con la tarjeta podrán comprar productos y alimentos. Los fondos se acreditan el 20 de cada mes.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realizó esta mañana la entrega de 100 plásticos a nuevos beneficiarios de la Tarjeta TAIS (Tarjeta de Abordaje Integral Salteño).

Las tarjetas habían sido gestionadas por los vecinos a través de los programas descentralizados de “La Muni en tu barrio” y “Estamos con vos”.

Agustina López, titular de la Dirección de Asistencia Crítica, explicó que la tarjeta TAIS cuenta con un monto mensual fijado de 10 mil pesos para ir a supermercados o comercios a realizar la compra de alimentos. Los fondos se acreditan el 20 de cada mes. El monto no es acumulable.

Los vecinos Alberto Ciares y Valeria Montoya comentaron que consultaron sobre el ingreso, presentaron la documentación requerida y ahora tendrán el beneficio mensual.

Quienes conozcan a personas de entre 40 y 65 años de edad, en extrema situación de vulnerabilidad social, sin ningún beneficio social provincial o nacional, podrán informar sobre su situación o bien los interesados concurrir para ser asesorados en las oficinas municipales ubicadas en Av. Paraguay 1240 en el horario de 8 a 14 hs.