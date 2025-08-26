El 7° Eco Canje será este miércoles en el Centro Cívico Municipal

La jornada ambiental tiene como objetivo concientizar sobre la separación y el reciclaje de residuos. Tendrá lugar en la playa de estacionamiento del CCM de 10 a 15 hs. Se busca fomentar hábitos sostenibles. Habrá regalos para quienes participen.

La Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de la séptima edición del Eco Canje que tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos sobre el reciclaje y la economía circular.

En esta ocasión, se realizará en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), av. Paraguay 1.240, de 10 a 15 horas. Se busca fomentar hábitos sostenibles y el cuidado del ambiente en la ciudad.

Los vecinos que se acerquen podrán intercambiar papel, cartón, plásticos, latas y aceite vegetal usado por arbolitos, plantas y regalos sorpresa. Habrá regalos para quienes participen.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se recuerda que todo el material que se entregue debe estar limpio y seco, para facilitar su tratamiento y reciclado. En el caso del aceite, debe estar en botellas plásticas bien cerradas.

Desde el área se recuerda que la jornada se suspende en caso de lluvia.