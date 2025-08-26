Habrá una nueva edición del curso presencial de manipulación de alimentos

La capacitación comprende dos jornadas, con clases teóricas y una evaluación final. Los participantes que aprueben el curso obtendrán un carnet con validez nacional, que tiene una vigencia de tres años.

El lunes 1 y el martes 2 de septiembre se dictará en la ciudad de Salta un nuevo curso presencial de manipulación segura de alimentos.

La actividad, a cargo del programa de Bromatología del Ministerio de Salud Pública, tendrá lugar en el auditorio del hospital Señor del Milagro, en el horario de 8.30 a 12.30.

Los interesados pueden inscribirse el día de inicio del curso en el auditorio del hospital, llamando previamente al programa de Bromatología, teléfono (0387) 4316361 o por mail a [email protected]

La capacitación está destinada a toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos de elaboración, fraccionamiento o almacenamiento, o en el transporte y comercialización de alimentos o sus materias primas.

Con este curso se capacita a los trabajadores para garantizar la inocuidad de los alimentos, de acuerdo con las disposiciones ministeriales y en concordancia con lo establecido al respecto en el Código Alimentario Argentino.

Las personas que realicen y aprueben la capacitación obtendrán el Carnet de Manipulación de Alimentos, que tiene validez nacional y una vigencia de tres años.

Tanto la inscripción, como el cursado y el examen final no tienen costo alguno. La emisión del carnet, en el caso de aprobar el curso, tiene un arancel de $5 mil.

Los requisitos para inscripción son:

Foto del DNI, de frente y dorso

Foto 4x4, sobre fondo de color único

Certificado Único de Salud, expedido por profesional del ámbito público o privado. El modelo se puede descargar de la página web Bromatología Salta.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación