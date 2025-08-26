Dispositivos de seguridad por actividades del Milagro 2025

Distintas áreas del Ministerio de Seguridad y Justicia conformarán la cobertura preventiva de seguridad que se realizará en distintos servicios previstos en el marco del Milagro 2025. La Policía de Salta trabaja en todo el territorio provincial, al igual que el 911 y Defensa Civil.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de distintas áreas de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y de la Subsecretaría de Defensa Civil, planificó distintos dispositivos de seguridad en el marco de las actividades previstas por la festividad del Milagro 2025.

El 29 de agosto la Policía de Salta realizará la cobertura preventiva de seguridad en inmediaciones a la Catedral por el Milagrito para Prejardines y Jardines de Infantes, el 30 de agosto el Milagro Juvenil, de la Infancia y la Catequesis, entre otras actividades.

En tanto, en septiembre con el inicio de las peregrinaciones policías de las distintas jurisdicciones harán el acompañamiento y la cobertura preventiva de seguridad de los distintos grupos de fieles que se dirigirán a la Catedral Basílica. También se dispondrán de los nodos de asistencia a peregrinos desde la Subsecretaría de Defensa Civil.

También se trabajará en la seguridad durante el desplazamiento de las Imágenes Peregrinas por los distintos barrios de la zona sudeste, partiendo desde la Parroquia de barrio Villa Lavalle pasando por otras de la zona hasta llegar a la Catedral Basílica.

Finalmente, el 15 de septiembre se realizará la procesión de las sagradas imágenes y la renovación del Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.

Cabe destacar que es una labor articulada con la Catedral Basílica y distintos organismos competentes, áreas municipales, de Gendarmería Nacional, Samec, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, entre otros.





