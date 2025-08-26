El Registro Civil realizará operativos de identificación en los barrios Limache, El Pilar y Solidaridad

Las actividades comenzaron en el CIC del barrio Limache hasta el miércoles. Hoy martes, otro equipo del organismo atenderá en el barrio El Pilar. En tanto, el jueves y viernes el operativo se trasladará al SUM de la Escuela Fe y Alegría del barrio Solidaridad.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, informó que hasta el miércoles 27 de agosto el organismo estará presente en los barrios Limache y El Pilar, mientras que el jueves 28 y viernes 29 la atención se concentrará en Solidaridad.

Hasta el miércoles, el móvil se instalará en el Centro Integrador Comunitario de Limache, ubicado en calle Demetrio Herrera s/n. Hoy martes, otro equipo trabajará en Mitre 1875, barrio El Pilar.

El operativo continuará jueves y viernes en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Fe y Alegría, 2° Etapa del barrio Solidaridad, en la Manzana 465 A.

En el barrio El Pilar se entregarán 70 turnos y en los demás operativos se entregarán 120. En todos los casos la entrega de turnos inicia a las 9 de la mañana por orden de llegada.

Los vecinos podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como la gestión de pasaportes.

Costos y medios de pago

DNI: trámite regular $7.500 / modalidad exprés $18.500.

Pasaporte: trámite común $70.000 / modalidad exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.