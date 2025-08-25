Provincia cooperará con Aguas Blancas en materia de seguridad vial en el ejido urbano

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, a fin de trabajar en conjunto en materia de seguridad vial en el Municipio.

En la oportunidad, firmaron convenios de Cooperación y Juzgamiento en materia de seguridad vial para que la Policía de Salta tenga injerencia en el ejido urbano para realizar controles viales conjuntos o por separado, realizar tareas de reordenamiento vehicular, labrado de infracciones y juzgamiento, capacitaciones al personal de tránsito local, campañas de concientización, entre otras acciones preventivas de seguridad vial.

