Este viernes se llevará a cabo un nuevo Encuentro de Ritmos

La Municipalidad, por medio de la Agencia Salta Deportes, sigue realizando diferentes eventos, buscando fomentar la actividad física en la ciudad.

Es por eso que este viernes 29 se llevará a cabo un nuevo «Encuentro de Ritmos». Será a partir de las 17.30 horas en las canchas del bajo puente Vélez Sarsfield.

Participarán las escuelas municipales de zumba y es abierto a todo público. Se espera una gran convocatoria.

Estará a cargo profesores de las distintas escuelas, capacitados para brindar este tipo de clases masivas.

La movida es esperada por los amantes de la actividad física, quienes tendrán la oportunidad de ejercitarse, entrenar y divertirse.

Se solicita a los asistentes concurrir con ropa cómoda y/o de gimnasia y llevar agua para hidratarse.