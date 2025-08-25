En el CIC de Asunción habrá una jornada denominada "Más Salud y Más Vida"

La actividad será mañana martes de 16 a 18. Vecinos de la zona oeste podrán acercarse hasta las instalaciones del CIC ‘Julio César Armella’. Se ofrecerán servicios de nutrición, manejo emocional, pausas activas, actividades lúdicas y otros.

La Coordinación General de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad continúa realizando las jornadas integrales denominadas “Más Salud, Más Vida”. Mañana martes 26, las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del CIC de Villa Asunción “Julio Cesar Armella”, de 16 a 18.

Durante el encuentro se brindarán charlas de nutrición, manejo emocional, actividades lúdicas y juegos, pausas activas y otras propuestas.

Quienes deseen participar, podrán acercarse hasta las instalaciones del Centro Integrador Comunitario ubicado en calle Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario, zona oeste o comunicarse al 3872266133.