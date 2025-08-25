El Centro Regional de Hemoterapia modificó su horario de atención para este martes

El Centro Regional de Hemoterapia atenderá a donantes voluntarios de sangre, el martes 26 de agosto, a partir de las 8 horas.

La modificación del horario de atención es únicamente para ese día, dado que todo el equipo de salud de ese organismo participará en la misa, destinada a todo el personal de salud, en la Catedral de la Ciudad de Salta.

Los otros días, se continuará con el horario habitual de la institución, es decir, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/.