Más de 2400 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 303 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 763 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 710 en el San Bernardo, 353 en el Señor del Milagro, 277 en el Papa Francisco, 39 en el Arturo Oñativia y 36 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 303 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 22 y las 7 del lunes 25 de agosto.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 238 pacientes, de los cuales 36 fueron hospitalizados. Hubo 146 de ginecología, 86 atenciones de obstetricia y 45 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 525 pacientes, de los cuales 35 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 165 por patologías respiratorias, 46 por gastroenteritis, 82 traumatismos varios, 3 por mordedura de perros, 2 intoxicados, 1 quemado y 3 accidentes de tránsito.

Hubo 25 nacidos vivos: 18 hombres y 7 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 710 consultas. De los cuales 594 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 138 fueron hospitalizados.

Hubo 80 personas accidentadas, de las cuales 41 fueron por siniestros de tránsito:

27 motociclistas

3 ciclistas

8 automovilistas

2 transeúntes

1 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 36 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 277 pacientes durante el fin de semana, 250 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivaciones de otros establecimientos de salud, 20 por accidente, 1 por armas blancas, 15 por accidentes de tránsito y otros 4.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 353 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de faringitis aguda, rinofaringitis, dolor abdominal y gastroenteritis.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 39 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 36 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación