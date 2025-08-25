Hoy inician obras en inmediaciones del hospital Oñativia

Los trabajos tienen como objetivo optimizar la circulación vehicular, garantizar la accesibilidad peatonal, organizar el estacionamiento y agilizar la salida de ambulancias. Habrá cambios en el sentido de circulación de la calle Paz Chaín.

Hoy la Municipalidad iniciará una serie de obras en el espacio público circundante al hospital Arturo Oñativia, por lo que se solicita a la comunidad en general circular con precaución por la zona.

En el lugar, se realizarán obras de infraestructura vial para optimizar la circulación vehicular, garantizar la accesibilidad peatonal, organizar el estacionamiento y agilizar la salida de ambulancias. Los trabajos demandarán alrededor de dos semanas.

Se construirán vados peatonales de distinto tipo, acorde a las características de cada vereda. En la finalización de la calle Apolinario Saravia se construirá una oreja vial para reforzar el giro obligatorio de quienes circulen por Paz Chaín.

En el ingreso lateral del hospital Oñativia se construirá un cordón divisor sobre la calle Luis Braile para generar un carril exclusivo de salida de ambulancias, acompañado de una oreja que impida el estacionamiento indebido de particulares.

Finalmente, habrá cambios en el sentido de circulación de la calle Paz Chaín. La misma tendrá sentido sur-norte entre Braile y Saravia, y sentido norte-sur entre Saravia y Gurruchaga. En el lugar se construirá una isleta que obligará a girar hacia la calle Apolinario Saravia para mantener el orden.

Los trabajos en la zona se extenderán por un periodo de 3 semanas, aproximadamente.