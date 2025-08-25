Cronograma de vacunación antirrábica de esta semana
El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona sur que, entre hoy y el viernes 29 de agosto, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Juan Manuel de Rosas, Cooperativa Policial, Libertad, 15 de Septiembre y La Tradición.
La atención en los puntos designados será de 9 a 12:30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 25 de agosto
B⁰ JUAN MANUEL DE ROSAS
Hs 9:30 a 12:00 hs
Manz. Z9 – casa 1
Los Fronterizos esq. Parque Nacional Baritú
Martes 26 de agosto
B⁰ COOPERATIVA POLICIAL
9:30 a 12:30 hs
Manz. 7C – casa 16
Miércoles 27 de agosto
B⁰ LIBERTAD
Manz. 323 “C” – casa 8
Avda. Libertad entre Federico Blandsen y Los Fronterizos
Jueves 28 de agosto
B⁰ 15 de SEPTIEMBRE
9:30 a 12:30 hs
Manz. “Y” – Lote 8
Viernes 29 de agosto
B⁰ LA TRADICIÓN
9:30 a 12:30
Manz. 323 “A” – Lote 8
Calle Las Voces del Huayra