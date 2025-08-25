Cronograma de vacunación antirrábica de esta semana

El operativo tendrá lugar en los barrios Juan Manuel de Rosas, Cooperativa Policial, Libertad, 15 de Septiembre y La Tradición. Se recomienda llevar a los animales con correas y bozales para mayor seguridad y para prevenir inconvenientes.

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona sur que, entre hoy y el viernes 29 de agosto, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Juan Manuel de Rosas, Cooperativa Policial, Libertad, 15 de Septiembre y La Tradición.

La atención en los puntos designados será de 9 a 12:30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 25 de agosto

B⁰ JUAN MANUEL DE ROSAS

Hs 9:30 a 12:00 hs

Manz. Z9 – casa 1

Los Fronterizos esq. Parque Nacional Baritú

Martes 26 de agosto

B⁰ COOPERATIVA POLICIAL

9:30 a 12:30 hs

Manz. 7C – casa 16

Miércoles 27 de agosto

B⁰ LIBERTAD

Manz. 323 “C” – casa 8

Avda. Libertad entre Federico Blandsen y Los Fronterizos

Jueves 28 de agosto

B⁰ 15 de SEPTIEMBRE

9:30 a 12:30 hs

Manz. “Y” – Lote 8

Viernes 29 de agosto

B⁰ LA TRADICIÓN

9:30 a 12:30

Manz. 323 “A” – Lote 8

Calle Las Voces del Huayra