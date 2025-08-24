Desvíos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B, 8BC por obras

SAETA informó que ante el desarrollo de obras sobre calle Catamarca y Alvarado, se dispuso desde hoy y por el plazo de 15 días, el desvío de las líneas 2C, 2B, 2D, 5A, 5B, 8BC.

SAETA informó que ante el desarrollo de obras sobre calle Catamarca y Alvarado, se dispuso desde hoy y por el plazo de 15 días, el desvío de las líneas 2C, 2B, 2D, 5A, 5B, 8BC.

2C, 5A, 5B, 8BC.

Pasaje Zorrilla, Av. Bicentenario, Hipólito Yrigoyen, Av. San Martín a recorrido habitual.

Parada:

La parada alternativa será habilitada en la esquina de Av. Bicentenario y Alvarado.



2B, 2D

M. Boedo, Av. Hipólito Yrigoyen, Av. San Martín a recorrido habitual.

Parada:

La parada alternativa será habilitada en la esquina de Av. San Martin y Santa Fe