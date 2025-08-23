Gran homenaje al Chaqueño Palavecino en Tartagal

Desde Tartagal al país, su voz lleva el sentir del pueblo y la fuerza del monte chaqueño”. Con este recocimiento, la calle 13 de Diciembre, ahora lleva el nombre del Chaqueño Palavecino.

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el intendente Franco Hernández Berni, inauguró obras de infraestructura urbana largamente anheladas por los vecinos. La inversión estratégica, articulada con el municipio, incluye pavimentación de calles, red de agua y cloacas e iluminación.

Estas obras no solo mejoran la calidad de vida de las familias, sino que también impulsan el crecimiento ordenado de la ciudad.

El Gobernador inauguró el asfalto bituminoso y recambio de redes en calle 13 de Diciembre, a la que se le impuso el nombre del Chaqueño Palavecino .

“Desde Tartagal al país, su voz lleva el sentir del pueblo y la fuerza del monte chaqueño”, indica la placa descubierta en la ocasión

Se procedió a realizar el recambio y ampliación de 800 metros lineales de redes de agua y cloacas, y 40 conexiones domiciliarias en calle 13 de Diciembre, desde calle Uruguay hasta Los Arrayanes.

Son cinco cuadras que benefician a 60 familias y cruzan los barrios Chorotes, TGN, San Juan, Roberto Romero y El Ceibo.

También se colocaron 20 nuevas columnas desde calle México (zona del Gasoducto) hasta calle Los Cebiles. Son 24 equipos LEDs nuevos de 150w., ampliando el alumbrado público de la zona.