Seguridad Vial realizó un trabajo preventivo ante la presencia de humo

Durante la jornada de ayer, la Policía Vial realizó tareas de ordenamiento vehicular en rutas y calles de barrios de Capital, General Güemes, entre otros puntos donde se registraron incendios. El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, supervisó la labor desplegada.

La Subsecretaría de Seguridad Vial, por medio de la Policía Vial, realizó ayer un intenso trabajo preventivo en distintas zonas afectadas por la escasa visibilidad por humo ocasionada por los distintos incendios que se registraron en Capital, General Güemes, El Bordo, San Lorenzo Chico, entre otros puntos.

Durante la jornada de ayer efectivos realizaron tareas de prevención, reducción de velocidad y ordenamiento vehicular en la ruta 9 km 1571, en el acceso a Cobos, en calles de los barrios Sarmiento, Villa Los Sauces, Circunvalación Oeste, avenida Banchik, entre otros zonas afectadas.

En ese marco, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, y el subjefe de la Policía, Walter Toledo, recorrieron distintos puntos claves y coordinaron acciones de trabajo.

Ante la escasa visibilidad, desde Seguridad Vial se recomienda a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos, circular con luces bajas encendidas, y en caso de ser posible, tomar caminos alternativos.