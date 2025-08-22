Hoy rige alerta extremo por vientos e incendios forestales

Se estiman temperaturas que alcanzarían los 30º, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La alerta por viento asciende a amarilla y el índice de incendios forestales es Extremo. Se solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones y en caso de emergencia llamar al 911 o al 105.

Hoy, la ciudad de Salta estará bajo una alerta meteorológica por vientos e incendios forestales. Es por eso que, la Municipalidad recomienda tener sumo cuidado al momento de desplazarse.

Por vientos rige el alerta amarillo, mientras que el índice por incendios forestales es Extremo. Cabe destacar que la temperatura máxima rondaría los 30º, lo que genera un escenario propicio para que se produzcan focos ígneos.

Además, se esperan ráfagas de viento zonda, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que puede provocar accidentes e incendios forestales.

Por esta situación se recomienda a los ciudadanos seguir las indicaciones y llamar al 911 o al 105 ante cualquier emergencia.

Ante ráfagas de viento se solicita:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales.

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos. Evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras.

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse.

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura.

– No arrojes colillas o fósforos en caminos, senderos o pastizales.

– Evitar dejar botellas, plásticos y otros objetos que puedan ayudar al efecto lupa.

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales.