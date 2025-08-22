Se realizó un nuevo mural en las afueras de la Terminal

La obra de arte fue llevada a cabo por el artista Franco Casal, quien buscó mostrar todas las tradiciones norteñas. El trabajo llevó 5 días de ejecución y tiene 150 metros de largo.

Con el objetivo de embellecer el espacio público, la Municipalidad de Salta continúa impulsando el Plan de Intervenciones Artísticas y Muralismo en distintos puntos de la ciudad.

En esta ocasión, se realizó un nuevo mural en la zona de la Terminal de ómnibus salteña. El mismo se llevó a cabo de la mano del artista Franco Casal, quien buscó mostrar las tradiciones norteñas.

En la obra se pueden observar distintos héroes como Güemes, el escudo y bandera provincial junto a la nacional y la gastronomía típica de la zona. El trabajo llevó 5 días de ejecución y tiene 150 metros de largo.

Cabe destacar que el lugar fue elegido por la gran circulación que hay en ese sector, para que lo puedan apreciar quienes llegan y quienes salen de «La Linda».

«El objetivo del municipio es embellecer diferentes zonas y me parece muy bueno. Los vecinos se acercan y se muestran a favor de este tipo de obras que representan la ciudad», explicó el arquitecto y artista, Casal.

Esta iniciativa pone en valor el talento de artistas visuales locales, quienes aportan su mirada y creatividad para transformar los espacios y fortalecer los lazos entre ciudadanos.

La Municipalidad recuerda que este tipo de murales se seguirán efectuando en diferentes zonas de la ciudad, buscando recuperar los espacios y ponerle un toque distintivo a cada uno de ellos.