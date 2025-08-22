Este sábado habrá cortes intermitentes de tránsito en Ituzaingó y Urquiza

La Municipalidad informa a la comunidad en general que las restricciones serán de 7 a 12 hs debido a trabajos de retiro de escombros del subsuelo del Mercado San Miguel. Se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.

