Alerta amarilla por vientos y viento Zonda en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la jornada de hoy entre las 12 y las 18 horas, se registrarán vientos intensos en áreas de la Cordillera y de los Valles salteños. Se recomienda a la población tomar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para la provincia de Salta.

En la Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate y Puna de San Carlos, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, principalmente en zonas de mayor altura.

Por otro lado, en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, se anticipa la presencia de viento Zonda, con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas superiores a los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, incremento repentino de la temperatura y bajos niveles de humedad relativa.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales, evitar actividades al aire libre en horarios de mayor impacto y extremar precauciones en la circulación vehicular.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación