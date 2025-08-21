En el parque San Martín: jornada especial para celebrar el Día del Folclore
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompaña e invita a la comunidad a celebrar el Día Mundial del Folklore con una jornada especial en el Anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín, el viernes 22 de agosto de 9 a 13 horas.
La propuesta reunirá a grandes y chicos en un espacio donde se pondrán en valor nuestras raíces y costumbres populares, con juegos folklóricos tradicionales, exposiciones culturales y números alusivos.
Además, la Banda de Música “25 de Mayo” de la Municipalidad sumará su repertorio para dar el marco musical a esta celebración.
La actividad es organizada por el Centro Polivalente de Arte de Salta, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y mantener vivas las expresiones que nos definen como pueblo.
Se invita a participar y disfrutar de esta fiesta popular, pensada para el encuentro, la tradición y la cultura. Entrada libre y gratuita.