El martes 26 Anses visita el CIC de Unión para la realización de diferentes trámites

La Municipalidad informa a la comunidad que el martes 26 de agosto, el Gobierno Nacional realizará un nuevo Operativo de Anses en el CIC de barrio Unión. Las personas que deseen efectuar gestiones podrán hacerlo en el horario de 8 a 13 hs.

Los vecinos de la zona norte podrán realizar trámites como la presentación de las libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazo u otras gestiones. Se recuerda que el único requisito es llevar el DNI y la documentación que requiera consultar.

La atención será por orden de llegada en el Centro Integrador Comunitario de Unión ubicado sobre Av. Armada Argentina y José M. Mirau.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3872266246.