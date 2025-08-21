Desvíos por Repavimentación en 25 de mayo entre Av. Belgrano y Av. Entre Ríos

Desvíos de colectivos por Repavimentación en 25 de mayo entre Av. Belgrano y Av. Entre Ríos.

DESVIO:



1A Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Güemes ha recorrido habitual. –



Paradas:

* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy

* Islas Malvinas y Alvarado

* Ad. Güemes y Av. Belgrano

* Ad. Güemes y Leguizamón

3C Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Guemes ha recorrido habitual. –

Paradas:

* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy

* Islas Malvinas y Alvarado

* Ad. Güemes y Av. Belgrano

* Ad. Güemes y Leguizamón

4A Sauces 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Av. Entre Ríos ha recorrido habitual. –



Paradas:

* Balcarce y Leguizamón

* Balcarce y Av. Entre Ríos

4A Romero 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Rivadavia ha recorrido habitual. –

Paradas:

* Balcarce y Leguizamón

4B Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Güemes ha recorrido habitual. –

Paradas:

* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy

* Ad. Güemes y España

* Ad. Güemes y Sgo. del Estero

4C 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Rivadavia ha recorrido habitual. –



Paradas:

* Balcarce y Leguizamón

5B 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Sgo. del Estero ha recorrido habitual. –

Paradas:

* 25 de Mayo y Av. Belgrano

5C 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Av. Entre Ríos ha recorrido habitual. –

Paradas:

* Balcarce y Sgo. del Estero

* Balcarce y Av. Entre Ríos

Troncal Norte Sur Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Güemes – Necochea – Av. Sarmiento recorrido habitual. –

Paradas:

* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy

* Ad. Güemes y Gral. Güemes

* Ad. Güemes y Rivadavia