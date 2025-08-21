Desvíos por Repavimentación en 25 de mayo entre Av. Belgrano y Av. Entre Ríos
Desvíos de colectivos por Repavimentación en 25 de mayo entre Av. Belgrano y Av. Entre Ríos.
DESVIO:
1A Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Güemes ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy
* Islas Malvinas y Alvarado
* Ad. Güemes y Av. Belgrano
* Ad. Güemes y Leguizamón
3C Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Guemes ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy
* Islas Malvinas y Alvarado
* Ad. Güemes y Av. Belgrano
* Ad. Güemes y Leguizamón
4A Sauces 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Av. Entre Ríos ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Balcarce y Leguizamón
* Balcarce y Av. Entre Ríos
4A Romero 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Rivadavia ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Balcarce y Leguizamón
4B Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Güemes ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy
* Ad. Güemes y España
* Ad. Güemes y Sgo. del Estero
4C 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Rivadavia ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Balcarce y Leguizamón
5B 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Sgo. del Estero ha recorrido habitual. –
Paradas:
* 25 de Mayo y Av. Belgrano
5C 25 de Mayo – Av. Belgrano – Balcarce – Av. Entre Ríos ha recorrido habitual. –
Paradas:
* Balcarce y Sgo. del Estero
* Balcarce y Av. Entre Ríos
Troncal Norte Sur Pellegrini – Av. San Martin – Islas Malvinas – Ad. Güemes – Necochea – Av. Sarmiento recorrido habitual. –
Paradas:
* Av. San Martin entre Pellegrini y Av. Jujuy
* Ad. Güemes y Gral. Güemes
* Ad. Güemes y Rivadavia