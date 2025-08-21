Funcionarios provinciales acompañaron la apertura de la 81° Expo Rural Salteña

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos acompañó la apertura de la 81° Expo Rural Salteña que tuvo lugar este mediodía en el tradicional predio de Av. Gato y Mancha. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Sociedad Rural Salteña Alfredo Figueroa y contó con la presencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y funcionarios de su equipo.

“Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este tradicional espacio de encuentro entre el campo y la ciudad”, manifestó Figueroa. Además se refirió a la necesidad de avanzar en un camino constructivo como sociedad “Llegó el momento de que comencemos a transitar un camino de unidad, de conciliación, dejando de lado mezquindades que no conducen a nada”.

A su turno, De los Ríos extendió el abrazo del gobernador Gustavo Sáenz a todos productores agropecuarios. “Compartimos este lanzamiento con el mismo orgullo que todos. Felicitamos enormemente el trabajo de todos los que pusieron y ponen su esfuerzo para que podamos dar esta muestra salteña de calidad, de eficiencia, de excelencia”, expresó.

“El campo no es un aliado partidario, es un aliado de Salta, es un aliado de Argentina. Tiene mucho para pedir, pero sobre todo tiene mucho para seguir dando. Sigamos generando políticas públicas que potencien la producción y la agroindustria”, agregó el titular de la cartera productiva salteña.