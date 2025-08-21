El hospital Materno Infantil dictará una nueva edición del taller de preparación para la maternidad

La actividad es gratuita, requiere inscripción y está dirigida a embarazadas mayores de 20 años, a partir de las 28 semanas de gestación. Se busca brindar una preparación psicofísica integral a la gestante y a un acompañante.

El hospital Materno Infantil continúa dictando los talleres de preparación integral para la maternidad y paternidad, dirigidos a embarazadas mayores de 20 años y a partir de las 28 semanas de gestación.

Se trata de cuatro módulos presenciales y correlativos, a dictarse los lunes y miércoles, en el horario de 17 a 19, en ese nosocomio. La embarazada puede concurrir con un acompañante.

El primer módulo de este taller comenzará el 25 y el 27 de agosto, respectivamente. La actividad es gratuita y tiene por objetivo que las jóvenes embarazadas realicen ejercicios destinados a fortalecer los músculos involucrados en el trabajo de parto y aprendan técnicas de respiración, pujo y relajación. Estas prácticas son importantes para que la experiencia del parto sea lo más positiva posible.

Hay un cupo de participantes, por lo que las interesadas deberán inscribirse, enviando un mensaje de WhatsApp, al número 3875863132.

Profesionales en obstetricia tendrán a su cargo los talleres, ofreciendo una preparación psicofísica integral a las embarazadas y a un acompañante. Además, brindarán información clara sobre diversos temas, como evolución del embarazo, cosas comunes en la gestación, signos y síntomas que ameritan la consulta médica, etc.

También, se abordarán los cambios normales en el embarazo, trabajo corporal, preparación del bolso maternal, trabajo de parto, formas de nacimiento, acompañamiento durante el parto, parto respetado, puerperio, lactancia materna, métodos anticonceptivos posparto.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación