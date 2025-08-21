Cafayate: Camión cargado de vino volcó y los vecinos se llevaron las cajas

Un camión que transportaba vino volcó sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 69, en cercanías de Cafayate, y varias personas que pasaban por el lugar aprovecharon la situación para llevarse parte de la mercadería.

Un camión de la empresa de transporte "La Merced", perteneciente a la familia López, volcó parte de su acoplado que trasladaba cajas de vino.

Desde la compañía confirmaron que el chofer se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ningún tipo de lesión.

Ante este hecho las personas que transitaban por el lugar comenzaron a llevarse las cajas de vino que no habían resultado dañadas. La denuncia fue realizada públicamente por el periodista Alejandro Tula, quien informó sobre el accionar de algunos conductores y vecinos que aprovecharon el accidente para apropiarse de la mercadería.