Gran pérdida de agua potable en calle Alsina y Vicente López

Sobre calle Gran Alsina y Vicente López se registra una gran pérdida de agua potable que podría ser originada por una obra de demolición en el lugar.

La gran cantidad de agua que se está desperdiciando brota desde la vereda de la obra mencionada generando un río que dificualta el paso peatonal. También se puede observar que el agua tapa hasta la mitad de la rueda de los vehículos estacionados.

Se solicita de manera urgente la intervención de quien corresponda para que se solucione la problemática ya que es muy grave que se pierda tanta agua.