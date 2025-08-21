Salud prohíbe al médico del Hospital San Bernardo atender pacientes tras acusación de abuso

El ministro de Salud de Salta, anunció que el médico cardiólogo R.J.F. no podrá atender pacientes en consultorio externo, mientras avanza la causa en la justicia, luego de la denuncia relatada por su exesposa, Constanza Lee, sobre el calvario que vivió.

La medida preventiva se tomó tras la denuncia difundida por El Tribuno, en la que su exesposa, Constanza Lee, relató 19 años de violencia y abusos, además de los maltratos sufridos por su hija Sofía Fernández Lee.

El médico está imputado por abuso sexual con acceso carnal, causa que tramita en el Juzgado de Garantías 3° Nominación, distrito Centro (legajo 190.747/24). El abogado de las víctimas ya solicitó la elevación a juicio.

Mangione explicó: “Le pedí que no atienda pacientes hasta que avance la causa. Esto es una medida preventiva mientras esperamos resoluciones judiciales”.

La cartera sanitaria informó que los abogados del hospital se contactarán con el juzgado para garantizar que se cumpla la disposición.