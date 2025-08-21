Dib Ashur: “Somos previsores con las finanzas para poder invertir en las necesidades”

El ministro de Economía de Salta participó del ciclo Diálogos.gob y destacó el equilibrio fiscal sostenido en la provincia durante más de cinco años, con una reducción de deuda y más de 2.500 obras ejecutadas.

En el marco del ciclo Diálogos.gob de la Secretaría de Prensa, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, dialogó con los periodistas Juan Manuel Abdala y Luis Alderete, donde remarcó la importancia de la previsión financiera como pilar para la gestión de gobierno.

“Somos previsores con las finanzas para poder invertir en las necesidades, en lo que es sueldos, aguinaldo y cada una de las responsabilidades, previendo siempre que los gastos no sean mayores que la recaudación”, expresó Dib Ashur.

El funcionario explicó que la provincia de Salta mantiene un equilibrio fiscal desde hace 5 años y 7 meses, logrando reducir la deuda en más de 200 millones de dólares y posibilitando la ejecución de más de 2.500 obras en todo el territorio. Entre ellas mencionó el polideportivo Delmi, el Teleférico Ala Delta, obras en el hospital San Bernardo, el Centro de Convenciones de Cafayate, el futuro Polo Tecnológico de la ciudad, obras de agua y saneamiento en la Puna, la ruta 51 y proyectos enmarcados en el Corredor Bioceánico.

Consultado sobre la ausencia de un presupuesto nacional, Dib Ashur señaló: “La base de la República es el presupuesto, desde donde debe rendir cuentas el Ejecutivo. Sin división de poderes no tenemos representantes de nuestras necesidades en Nación”. En contraste, destacó que Salta presenta cada año el presupuesto provincial y las cuentas generales del ejercicio, lo que permite fijar un rumbo claro y trabajar con prudencia junto a los municipios.

Finalmente, resaltó el avance en materia de Economía del Conocimiento, área que definió como estratégica para el desarrollo provincial. “Tiene la magia de que no necesitamos autopistas, sino solo conocimiento”, afirmó. Recordó que actualmente se forman más de 4.000 alumnos en la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), junto a más de 7.000 cursantes del programa Mil Programadores, además de iniciativas vinculadas a la ciencia, la industria audiovisual y otros sectores clave para el presente y el futuro de los salteños.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación