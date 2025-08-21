La AMT trabaja en la modernización del sistema para la renovación automática del Boleto Gratuito del interior

En esta oportunidad se pondrá en marcha un nuevo sistema de renovación automática para el ciclo 2026 para estudiantes de la ciudad de Orán y Tartagal. Las escuelas deberán informar los alumnos que cumplen con los requisitos para acceder a la renovación automática.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), coordina acciones con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y los directivos de las escuelas de nivel primario y secundario del interior de Salta, para la modernización del sistema con el objeto de agilizar automáticamente el otorgamiento del beneficio del Boleto Gratuito.

En esta oportunidad la renovación automática será para los estudiantes que asisten a escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Orán y Tartagal.

A partir de esta actualización, los estudiantes de nivel primario y secundario que hayan accedido al beneficio en 2025 y cuenten con el estado académico para cursar el año siguiente, serán automáticamente admitidos para continuar con el boleto gratuito en 2026, sin necesidad de volver a presentar documentación.

Para que esto se pueda concretar, cada institución educativa informará sobre los estudiantes renovantes que cumplan con esos requisitos.

Este procedimiento será coordinado con el equipo técnico de la AMT que realizará visitas a las instituciones educativas para informar a los directivos y coordinar el envío de los listados. Por ello se dispuso del siguiente cronograma:

Lunes 25 de agosto: Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran.

Martes 26 de agosto: Ciudad de Tartagal.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación