Recuperan la calzada dañada en la calle Balcarce 2.300

La Municipalidad trabaja con tareas de hormigonado en una de las arterias más utilizadas para conectar los barrios El Pilar, Vicente Solá y Miguel Ortiz. El tiempo de fraguado demandará 20 días para su habilitación. El tránsito está reducido a media calzada.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza en diversos frentes de obra con el fin de mejorar la circulación vehicular y brindar una mejor seguridad vial en la ciudad.

En esta ocasión, se están ejecutando tareas de hormigonado en la calle Balcarce al 2.300, donde la calzada presentaba daños que dificultaban el paso seguro de los vehículos.

Los trabajos se están desarrollando más precisamente entre las calles Mariano Benítez y Arias Velásquez donde ya se demolieron las placas afectadas y se reconstruyó el paquete estructural para poder colocar el nuevo concreto asfáltico.

Es importante destacar que, dicha arteria es uno de los principales corredores viales que unen los barrios El Pilar, Vicente Solá y Miguel Ortis, en el sentido Sur – Norte.

Una vez colocado el nuevo hormigón, el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.