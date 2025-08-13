En el CIC de Bicentenario brindan clases de cocina regional y productos panificados
El programa “La Escuela en los Barrios” de la Municipalidad, continúa descentralizando los cursos con rápida salida laboral. En el CIC de Bicentenario, zona oeste se brindan dos talleres gratuitos: panificación y cocina regional.
Los cursos están destinados a quienes deseen iniciarse en un oficio, mejorar sus habilidades o emprender.
Los interesados en participar podrán comunicarse al 3872266138 o acercarse hasta Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas.
Las clases son:
PANIFICACIÓN
Días de clases: 19, 26 de agosto y 2 de septiembre
Horario: 14 a 17
Capacitadora: Juana Condorí
Lugar: CIC Bicentenario
COCINA REGIONAL
Días de clases: 19, 26 de agosto y 2 de septiembre
Horario: 10 a 13
Capacitadora: Juana Condorí
Lugar: CIC Bicentenario
La oferta educativa promueve el acompañamiento integral a los vecinos para potenciar sus proyectos, generando oportunidades reales de crecimiento y autonomía económica.