En el CIC de Bicentenario brindan clases de cocina regional y productos panificados

El programa “La Escuela en los Barrios” de la Municipalidad, continúa descentralizando los cursos con rápida salida laboral. En el CIC de Bicentenario, zona oeste se brindan dos talleres gratuitos: panificación y cocina regional.

Los cursos están destinados a quienes deseen iniciarse en un oficio, mejorar sus habilidades o emprender.

Los interesados en participar podrán comunicarse al 3872266138 o acercarse hasta Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas.

Las clases son:

PANIFICACIÓN

Días de clases: 19, 26 de agosto y 2 de septiembre

Horario: 14 a 17

Capacitadora: Juana Condorí

Lugar: CIC Bicentenario

COCINA REGIONAL

Días de clases: 19, 26 de agosto y 2 de septiembre

Horario: 10 a 13

Capacitadora: Juana Condorí

Lugar: CIC Bicentenario

La oferta educativa promueve el acompañamiento integral a los vecinos para potenciar sus proyectos, generando oportunidades reales de crecimiento y autonomía económica.