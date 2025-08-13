Segunda edición del festival LGBTIQ+ “El orgullo nos une”, en conmemoración de Carlos Jauregui

Se viene la segunda edición del festival LGBTIQ+ “El orgullo nos une”, en conmemoración del activista Carlos Jauregui, que busca promover la educación y la conciencia sobre la lucha por los derechos de la comunidad. Este año, el mismo se realizará el 21 de noviembre en el predio de la Usina Cultural, ubicada en calle España 1-98.

Las actividades comenzarán a partir de las 17 horas con una feria de emprendedores LGBTIQ+ y llegadas las 19, diversos artistas de la comunidad, tanto provinciales como nacionales, subirán al escenario para desplegar diversos shows artísticos y de expresión. Esos detalles y otros aspectos de organización fueron abordados hoy en una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Fundación Orgullo Salta, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, el Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta, la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Deliberante de Salta, y la Agencia Provincial de la Juventud, quienes trabajando de manera colaborativa para la organización y puesta en marcha de la segunda edición del Festival.