Independiente comienza su camino en los octavos de Sudamericana

El Rojo quiere dejar atrás un flojo arranque de semestre y dar un golpe en Santiago que lo acerque a los cuartos de final.

Independiente visitará este miércoles a la Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar con su mala racha.

El encuentro, que se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el brasilero Anderson Daronco, mientras que en el VAR estará su compatriota Daiane Muniz.

Independiente, que tiene como director técnico a Julio Vaccari, fue protagonista de un muy flojo comienzo de semestre, ya que sufrió una temprana eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, mientras que en el Torneo Clausura solo sumó dos puntos en cuatro fechas.

En lo que respecta a la actual Copa Sudamericana, el “Rojo” viene de conseguir el primer puesto en el Grupo A, en el que terminó por encima de Guaraní de Uruguay, Boston River de Uruguay y Nacional Potosí de Bolivia.

Universidad de Chile, por su parte, viene de terminar tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores, finalizando por debajo de Estudiantes de La Plata y Botafogo de Brasil, por lo que terminó cayendo a la Sudamericana.