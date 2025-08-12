La Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, confirmó la sede del partido definitorio del torneo continental, que se desarrollará el sábado 29 de noviembre.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunció que la final de la Copa Libertadores, que se jugará el sábado 29 de noviembre, se desarrollará en el estadio Monumental de Lima en Perú.

En su cuenta de la red social X, Domínguez confirmó que la sede del partido definitorio del torneo continental será el Monumental de Lima: "¡La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima! ¡Será el sábado 29/11 por la gloria eterna!". Se trata del mismo estadio en el que River enfrentó a Flamengo en la final de 2019, en la que el Millonario perdió 2-1.

El estadio Monumental de Lima, donde el Club Universitario de Deportes es local, cuenta con una capacidad para cerca de 80 mil espectadores. Previamente, la final de la Copa Libertadores 2024, en la que Atlético Mineiro se impuso 3-1 sobre Botafogo, se llevó adelante en el Monumental de River.

El anuncio de Domínguez se produjo mientras los equipos se preparan para disputar la ida de los octavos de final del campeonato continental. Hay cuatro equipos argentinos que siguen en carrera: Vélez jugará con Fortaleza, Racing con Peñarol, Estudiantes con Cerro Porteño y River con Libertad.