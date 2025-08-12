Argentina sumó el segundo oro en los Juegos Panamericanos Junior

La delegación argentina sumó su segunda medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 gracias a la brillante actuación de Malena Santillán en natación en la prueba de 200 metros espalda.

La nadadora cordobesa se impuso con un tiempo de 2:10.36, lo que no solo le aseguró el primer lugar del podio, sino también un nuevo récord panamericano junior y la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En el podio, Santillán estuvo acompañada por la mexicana Celia Pulido (plata) y la también argentina Cecilia Dieleke, quien se quedó con el bronce.

La oriunda de San Francisco, Córdoba, tiene una historia de superación que inspira, donde contó que comenzó a nadar a los tres años por recomendación médica tras ser diagnosticada con principio de escoliosis y nunca más se alejó de la pileta.

Hoy entrena diez sesiones semanales, combinadas con gimnasio y estudios, y se consolidó como una de las grandes promesas de la natación argentina: “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que podía estar en el podio. Estaba enfocada en mi marca y en hacer mi carrera”.

La natación volvió a ser la disciplina más destacada para Argentina en esta segunda jornada de competencia, donde además del oro de Santillán y el bronce de Dieleke, Ulises Cazau fue plata en los 100 metros mariposa con un registro de 52.29, el relevo 4x100 libre mixto (Agostina Hein, Lucía Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou) también se quedó con la plateada y Santiso sumó un bronce en los 200 metros libre.

Esta es la segunda presea de oro que consigue Argentina en natación, ya que Hein logró subirse a lo más alto del podio al conquistar los 400 metros estilo libre.