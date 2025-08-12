Racing viaja a Montevideo para jugar contra Peñarol por Libertadores

La Academia busca un buen resultado en los octavos del certamen internacional, ante un Carbonero que apenas perdió un partido de los últimos 21.

Vuelve el certamen internacional más prestigioso del continente, y la jornada se abre este martes con un duelo cargado de presión. Desde las 21:30, en el Estadio Campeón del Siglo, Racing visitará a Peñarol por la ida de los octavos de final.

La Academia de Gustavo Costas llega con dudas en el rendimiento: en el Clausura solo ganó un partido en cuatro fechas y marcha 12° en la Zona A, con 4 puntos. Viene de un 1-1 ante Boca en la Bombonera, con gol de Santiago Solari, y ahora intentará recuperar su mejor versión, la misma que lo llevó a ganar el Grupo E y que lo acredita como actual campeón de la Sudamericana y la Recopa.

En la vereda del frente, Peñarol atraviesa un andar casi perfecto. Es líder del Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico y apenas perdió un partido de los últimos 21.

En Racing, Marcos Rojo viajó con el plantel y está a disposición, aunque Costas definirá si lo pone desde el arranque.