Detienen a una azafata por contrabando de relojes, celulares y joyas en Ezeiza

La mercadería fue detectada por el escáner de equipaje. La mujer tiene 64 años y fue descubierta cuando iba rumbo a Miami.

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por $58 millones. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El hallazgo de lo incautado ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hallaron monedas de oro, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Luego de la revisión, se constató que la azafata, identificada como María Del Carmen Patane, llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica; sumado a un anillo; cuatro relojes; tres cadenitas y un prendedor.

Al consultarle la procedencia de los elementos, la empleada manifestó que una persona le había ofrecido transportar dichos elementos por una cantidad de dinero, no refiriendo más datos sobre esa persona.

Luego se llevó a cabo el registro del equipaje de bodega, del cual se obtuvo como resultado que la azafata también transportaba diez celulares, marca “Apple”. En esta ocasión, la acusada refirió que los transportaba para su arreglo.

Ante el hallazgo, se convocó la presencia de testigos y se trasladó a Patane hasta la oficina donde se le labró actuaciones. Debido al procedimiento, el vuelo AR-1304, con destino a Miami, Estados Unidos, sufrió demoras.

Con el cierre de la pesquisa y el allanamiento en su domicilio, se constató que tenían en su poder varios billetes de distintas divisas, lo que arrojó un total de 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros.

La causa contra Patane, de 64 años, quedó caratulada como tentativa de contrabando, y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, del juez Diego Alejandro Amarante.