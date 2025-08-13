En el hospital Señor del Milagro habrá un taller de preparación para el parto

Contará con cuatro encuentros, que se dictarán de manera presencial, en ese nosocomio. Está destinado a embarazadas que se encuentren cursando el último trimestre de embarazo.

El hospital Señor del Milagro ofrece a embarazadas que se encuentren cursando el último trimestre de la gestación, es decir entre las semanas 28 y 35, un taller de preparación para el parto y la maternidad, al que podrán asistir con un acompañante.

La actividad se desarrollará en cuatro encuentros, una vez por semana, de 14.30 a 16.30 horas. El primero será el 14 de agosto. Las jornadas restantes se llevarán a cabo el 21 y 28 de agosto y el 4 de septiembre.

La temática del taller incluye:

Los cambios que se experimentan durante el embarazo

La importancia de los controles prenatales

La preparación para el parto

El trabajo de parto

Puerperio

Lactancia materna

Métodos anticonceptivos pos alumbramiento

Sexualidad

Cuidados del recién nacido

El taller es organizado por la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del hospital Señor del Milagro, es gratuito con cupos limitados y se entrega certificado de asistencia al finalizar el ciclo.

Para más información, las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando sus datos personales por WhatsApp, al número 3875870510.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación