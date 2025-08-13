El lago de los Cisnes se presenta en el Teatro Provincial

El clásico de Tchaikovsky se presentará del 28 al 31 de agosto con funciones con orquesta, una propuesta didáctica y entradas gratuitas para estudiantes y jubilados.

El Teatro Provincial Juan Carlos Saravia se prepara para recibir una nueva temporada de El lago de los cisnes, el célebre ballet con música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Con funciones previstas del 28 al 31 de agosto, la propuesta incluirá espectáculos con orquesta en vivo, una función didáctica pensada para las infancias y beneficios para estudiantes y jubilados.

La programación se abrirá el jueves 28 a las 21 h con una función acompañada por la Orquesta Sinfónica de Salta (OSS), y continuará el viernes 29 a las 15 h con una presentación didáctica con pista, dirigida especialmente a escuelas e instituciones educativas. El sábado 30, nuevamente a las 21 h, se retomará la puesta con la OSS, mientras que el domingo 31, a las 20 h, cerrará la temporada con una última función también con orquesta en vivo.

Las entradas serán numeradas y se pueden adquirir con los siguientes valores: Platea A a $10.000, Platea B y Palco a $8.000, y Pullman y Superpullman a $6.000. Además, se destinarán entradas gratuitas por función para jubilados, que contarán con un sector específico en Platea, y otras para estudiantes, quienes podrán acceder a ubicaciones en Pullman y Superpullman.

Como parte de las mejoras organizativas, se dispondrá de un equipo de acomodadores que acompañará cada función, dado que se espera una gran afluencia de público. El Ballet se encargará de coordinar esta logística en conjunto con el equipo de producción.

Desde la organización, se recuerda que una vez iniciada la función, no se permitirá el acceso a la sala, hasta el siguiente intermedio. Esta medida busca garantizar la calidad artística y evitar distracciones que afecten tanto al elenco como a la audiencia. Se recomienda llegar con suficiente antelación para disfrutar plenamente de la experiencia.

Se espera que esta nueva edición de El lago de los cisnes vuelva a emocionar al público salteño con una puesta en escena de calidad y un trabajo conjunto entre el Ballet de la Provincia, la OSS y el Teatro Provincial. Las entradas se encontrarán disponibles en vamos.gob.ar