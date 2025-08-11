¿Qué pasaba la última vez que ganó el Boca de Riquelme?

DeportesHace 6 horas Por prensa
De la mano de Juan Román Riquelme, Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia, acumulando cuatro meses y 12 partidos sin conseguir un triunfo.
La última vez que el "Xeneize" saboreó una victoria fue el 19 de abril, un hito que marca el inicio de esta preocupante sequía que mantiene en vilo a sus hinchas.

Desde aquel 19 de abril, el panorama en el mundo y el país ha cambiado significativamente, mientras la incertidumbre se apodera del club de la Ribera. 

En aquel entonces, el Papa Francisco seguía siendo el líder del Vaticano y el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica aún vivía, figuras que marcaban la agenda global y regional.

La última vez que Boca ganó un partido oficial, el escenario local también era distinto. El dólar cotizaba a $1.100, muy por debajo de su valor actual. Además, en el ámbito cultural, la serie "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín y que se convertiría en un furor en Netflix, aún no había estrenado.

En el mundo del deporte, específicamente en el automovilismo, Franco Colapinto todavía era piloto de reserva y no había debutado oficialmente con Alpine. En el fútbol local, Platense aún no había conquistado su primer título en Primera División, y a nivel internacional, el PSG seguía sin sumar estrellas de Champions League a su palmarés. 

Estas comparaciones no solo subrayan la extensión de la racha negativa de Boca, sino que también contextualizan el tiempo transcurrido desde aquel último festejo.

