Con el objetivo de brindar oportunidades tanto a los comerciantes como a quienes necesitan comprar diferentes artículos a precio bajo, la Municipalidad de Salta continúa realizando diversas ferias.

Es por eso que se acerca la segunda edición de la «Feria Tope», que será de liquidación con tope de precios.

Se llevará a cabo este sábado 16 de agosto de 12 a 20 en el barrio Juan Pablo II, precisamente en calle Medina y Radio Chaco. Habrá más de 100 vendedores que ofrecerán promos y combos de productos variados de 2 mil, 5 mil, 10 mil y cómo máximo 15 mil pesos.

Queda un cupo mínimo de vendedores, por lo tanto, quienes estén interesados deben comunicarse al 3874411953.

«Queremos que esta feria sea una gran oportunidad para los feriantes y para los vecinos que necesitan comprar diferentes productos. Invitamos a todos a vivir una gran jornada», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Los objetivos de la «Feria Tope» son:

1) Fomentar la economía circular en productos de segunda mano

2) Facilitar el acceso de vecinos a diferentes productos nuevos y usados estableciendo como tope el monto de 15 mil pesos

3) Ofrecer una alternativa de venta para pequeños vendedores eventuales de la ciudad en el marco de una economía de subsistencia