Se viene una capacitación en Educación Financiera para estudiantes y jóvenes

La jornada tendrá lugar este jueves 14 de agosto a las 10:30 en las instalaciones del Teatro Municipal ubicado en el ingreso del Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240.

Las estudiantes y jóvenes emprendedores que deseen obtener herramientas necesarias para mejorar la administración de sus finanzas, podrán sumarse a la capacitación, abierta y gratuita.

“La formación les permitirá adquirir tips e instrumentos para las modalidades de cobro, armado de presupuesto, entre otras”, explicó Jimena Rosas, directora de Juventud y Niñez de la Municipalidad.

Desde el área, indicaron que los interesados podrán comunicarse al 3875453442.