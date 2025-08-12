El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas

Luego de anunciar cambios en el sistema de convalidación de títulos, el ministro Mario Lugones comunicó la en una nueva reunión del Consejo de Salud la decisión que cambiará el sistema de formación.

En medio de una fuerte reestructuración en el área sanitaria, el Gobierno anunció este lunes que a partir de 2026 cada provincia se hará cargo de tomar los exámenes de ingreso a residencias médicas a los aspirantes.

"Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud", expresó el ministro Mario Lugones en un comunicado en su cuenta de X.

En el mismo, comunicó que durante el encuentro del Consejo Federal de Salud de este lunes, "les comuniqué a los ministros provinciales quea partir de 2026, cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente".

De esta manera, se pondrá fin a la financiación de becas para residencias que, hasta hoy, es responsabilidad del gobierno nacional. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, señaló Lugones.