Detienen en Bangkok a un ciudadano por contrabandear tres pitones

Un pasajero de Sri Lanka fue detenido en el aeropuerto de Suvarnabhumi tras el hallazgo de tres pitones bola escondidas entre su ropa íntima. El operativo, fruto del trabajo coordinado entre autoridades tailandesas, dio luz a una posible red internacional de tráfico de fauna silvestre.

Un hombre fue detenido en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia luego de que le detectaran un equipaje inusual entre su ropa interior: llevaba consigo tres pitones que habían sido robadas de un área protegida. El hecho desató un escándalo internacional ya que reveló una red de contrabando de especies exóticas. Todo quedó en manos de la Justicia.

Según informó Bangkok Post, el pasajero, identificado como Sheehan, oriundo de Sri Lanka, estaba en la mira ya que contaba con antecedentes de delitos similares por tráfico de otras especies. El caso desató un escándalo internacional.

Lo insólito es que en el check-in de su equipaje, registrado por rayos X de la empresa aérea Thai Airways, no se detectó ninguna irregularidad en Sheeran. Pero una inspección corporal puso en alerta a la seguridad del aeropuerto Suvarnabhumi por una rareza hallada en el escaneo. "Hay movimientos en su ropa interior", advirtieron. Eran tres serpientes que llevaba consigo escondidas en una bolsa de red.



“Estaban ocultas entre su ropa interior”, detalló Polavee Buchakiat, director del Centro de Inteligencia sobre Delitos contra la Vida Silvestre.

El hombre de Sri Lanka ya había estado involucrado en distintos operativos en el que intentó contrabandear especies exóticas. Según informaron, en su momento le encontraron cacatúas negras, iguanas, suricatas, salamandras, ranas, tortugas y hasta un lobo.

Durante el año pasado, Sheehan también fue detenido por organismos internacionales cuando se le encontró en Colombo, en su país de origen, delitos que involucraban especies exóticas de la fauna silvestre.

En este caso, se puso el foco en él, luego de que denunciaran la desaparición de las pitones bola (Python regius) de un lugar protegido de Bangkok. Con el dato, varias entidades de protección animal puso el foco en el aeropuerto y en el equipaje a trasladar.