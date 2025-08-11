Realizan pericia para determinar la trayectoria del disparo que hirió a Pablo Grillo

La Justicia realizará hoy una pericia balística para determinar la trayectoria del disparo que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo, durante una manifestación el 12 de marzo último en apoyo a jubilados en el Congreso Nacional.

La diligencia fue ordenada por la jueza federal María Servini luego de citar a declaración indagatoria para el 2 de septiembre próximo al gendarme imputado como supuesto autor del disparo, Héctor Guerrero, informaron fuentes judiciales.

El cartucho de gas disparado hirió en la cabeza al fotógrafo que cubría una manifestación en apoyo a los jubilados en inmediaciones del Congreso Nacional.

Al ordenar el peritaje la jueza dispuso determinar “la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto”.

También “la velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto” y la posición del arma al momento de efectuarse el disparo.