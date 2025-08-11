Demorado por abigeato en La Calderilla
Ocurrió en ruta provincial 11, durante un control vehicular a cargo de efectivos del Puesto Policial Gallinato. Se secuestraron más de 100 kilos de productos cárnicos. Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.
Efectivos del Puesto Policial Gallinato del Distrito de Prevención 7, en el marco de un control vehicular sobre ruta provincial 11, al fiscalizar una camioneta, constataron que transportaba con carne vacuna, sin documentación que acreditara su legal procedencia.
En ese contexto, un hombre de 63 años fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de abigeato. Se secuestraron más de 100 kilos de carne vacuna.
Intervinieron la Fiscalía Penal de General Güemes y el Juzgado de Garantías