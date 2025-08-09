Salta se prepara para recibir la Copa Argentina con una conferencia de prensa

El encuentro se concretará el lunes 11, desde las 18, en la sede de la Liga Salteña de Fútbol, ubicada en calle Martina Silva de Gurruchaga 639 de la ciudad de Salta.

Este lunes 11 de agosto, a las 18, en la sede de la Liga Salteña de Fútbol ubicada en la calle Martina Silva de Gurruchaga 639 (entre Mitre y Balcarce de la ciudad de Salta) se presentará el partido de Copa Argentina por los octavos de final que en Salta protagonizarán Atlético Tucumán Vs Newell’s. El encuentro se disputará el miércoles 13, desde las 19.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, autoridades de la Copa Argentina y representantes de seguridad, entre otros. En la conferencia de prensa se darán detalles del operativo de seguridad, venta de entradas y cronograma de los equipos.

Atlético Tucumán llegará a la provincia el martes a las 17 vía terrestre y se hospedará en el LS Hotel, mientras que Newell’s Old Boys de Rosario arribará vía aérea el mismo día, a las 18.30, y se alojará en el Brizzo Hotel.

El árbitro del partido será Ariel Penel y sus asistentes serán Diego Bonfa y José Castelli. El cuarto árbitro será el salteño Federico Benítez.