Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los nominados para ganar el Balón de Oro

Los argentinos Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) integran la lista de 30 nominados al Balón de Oro, que la revista France Football entregará el próximo 22 de octubre en el Theatre du Chatelet, del centro de París. Las nominaciones de ambos futbolistas de campo se suma a la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien opta al trofeo Raymond Kopa, destinado al mejor arquero de la temporada. El marplatense ya ganó la distinción en 2023 y 2024.

Los campeones del mundo en Qatar 2022 no la tendrán nada fácil, ya que hay varios futbolistas de PSG en la nómina de treinta jugadores difundida este jueves. El equipo de la capital francesa es el vigente campeón de la Champions League y, además, considerado por muchos como el mejor equipo del mundo. En este sentido, el francés Ousmane Dembélé integra la lista y es el máximo favorito a quedarse con el Balón de Oro. En total, el PSG tiene ¡nueve futbolistas! entre los 30 candidatos a quedarse con la estatuilla. Es, por lejos, el club más nominado de todo el mundo. De la alineación inicial contra Inter en la final de la Champions apenas faltan el brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho en la lista de los 30 preseleccionados para el Balón de Oro.

Al conocerse las nominaciones, los clubes comenzaron a saludar y felicitar a sus futbolistas candidatos. Lo hizo Liverpool a través de un posteo en las redes sociales mediante el cual reconoció a sus cuatro jugadores nominados: Mac Allister, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk y... el alemán Florian Wirtz, que llegó en este mercado de pases desde Bayer Leverkusen e integra la nómina por sus grandes actuaciones con el equipo de las aspirinas la temporada pasada.

El proceso para determinara al ganador del trofeo continuará desde ahora con la votación de los diferentes jurados: un periodista de cada país cuya selección integre el Top 100 del ranking FIFA (para los hombres) y el Top 50 (para las mujeres). Cada jurado seleccionará a diez de los 30 candidatos, que recibirán puntos de acuerdo con su posición: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 puntos. En caso de empate, se desempatan con los votos para cada posición, empezando por la primera (es decir, se cuentan cuántos votos recibió cada uno de los implicados en la paridad). Y cualquier diferendo que pueda existir será resuelto por la máxima autoridad de la revista France Football.