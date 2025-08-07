Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo

El portero del Aston Villa y de la selección argentina se quedó con el galardón en las ediciones 2023 y 2024.

Dibu Martínez es uno de los 10 candidatos a quedarse con el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada en lo que será la gala del Balón de Oro 2025. El jugador del Aston Villa y de la selección argentina campeona del mundo ganó el galardón en las últimas dos ediciones (2023 y 2024) y ahora volverá a estar en la discusión del portero más destacado.

Además del ex guardametas de Independiente y el Arsenal de Inglaterra, los otros nominados son: Alisson Becker (Liverpool FC, Inglaterra), Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal FC), Matz Sels (Nottingham Forest FC) y Yann Sommer (Inter, Italia).

Los ganadores se conocerán el próximo lunes 22 de septiembre en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París. Este año, la ceremonia se llevará a cabo un mes antes de lo que suele ser tradicionalmente, ya que las entregas anteriores se presentaban para finales de octubre.

Al igual que ocurrió las últimas dos temporadas, Dibu volvió a ser uno de los porteros más destacados en el mundo del fútbol. Gracias a sus actuaciones, Aston Villa fue protagonista de la Premier League y en su regreso a la Champions League. En el máximo certamen de clubes en Europa, el conjunto de Birmingham alcanzó los cuartos de final y cayó ante PSG por un ajustado global (5-4) con el equipo que se alzó con la Orejona. Por su parte, en la competición inglesa los dirigidos por Unai Emery estuvieron en la lucha por los primeros de la tabla, pero finalmente acabaron en el 6° lugar (66 puntos) y en la campaña 2025-2026 serán uno de los candidatos en la Europa League.

Según el sitio de estadísticas Transfermarkt, Dibu disputó 53 partidos con el buzo del Aston Villa y recibió 61 goles en contra. Además, Martínez volvió a ser clave defendiendo el arco de la Albiceleste, que tras la conquista de la Copa América a mediados de 2024, se aseguró la clasificación a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.