Volvió a nacer un yaguareté en El Impenetrable después de 35 años

El felino fue retratado por dos guías junto a su madre, en un área protegida junto al río Bermejo.

Después de 35 años sin un nacimiento de esa especie en estas tierras, una yaguareté con su cría fue fotografiada en El Impenetrable, en la provincia de Chaco.

El hallazgo de los felinos fue retratado a orillas del Río Bermejo, por dos guías del Parque Nacional, Pablo Luna y Darío Soraire. Los profesionales confirmaron la noticia del alumbramiento que era sólo una sospecha.

Esta nuevo ejemplar representa un gran logro para quienes trabajan para perpetuar a este felino en la región chaqueña, donde no se había registrado la presencia de una hembra desde 1990.

El proceso empezó en 2019 con la llegada de un macho, Quaramta, en el área protegida. Se trabajó con la Fundación Rewilding Argentina, junto al gobierno provincial y Administración de Parques Nacionales, para construir un centro de reintroducción.

El ejemplar se reprodujo con Tania, una hembra en cautiverio, y de su unión nacieron Nalá y su hermano Takajay. La hembra fue liberada el 18 de agosto de 2024, y desde entonces habita libre en el parque. Los guías tenían algunas pruebas de un nuevo nacimiento desde el 20 de mayo, cuando retrataron pequeñas huellas en las costas del río junto a las de la madre.